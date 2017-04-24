Наблюдательный совет "Нафтогаза" возглавил иностранец

MIGnews.com.ua

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" возглавил Пол Уорвик (Paul Warwick). Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Уорвик был избран главой набсовета на внеочередном заседании органа 21 апреля. Уорвик – является независимым членом совета, до этого занимал должность заместителя председателя набсовета "Нафтогаза".

Как сообщалось, 13 апреля Юлия Ковалив подала заявление об уходе в отставку с поста главы наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а 14 апреля набсовет одобрил ее отставку.

В мае 2016 года был сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от Администрации президента – экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.