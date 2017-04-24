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В Киев будет летать один из самых крупных в мире авиаперевозчиков Qatar Airways
24.04.2017 17:29

В Киев будет летать один из самых крупных в мире авиаперевозчиков Qatar Airways

В 2018 году самолеты катарской авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы в Киев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В будущем году руководство авиакомпании планирует открыть 12 новых рейсов, в список которых вошла и Украина. Среди них также числятся Сан-Франциско (США), Кардифф (Уэльс), Утапао (Таиланд), Читтагонг (Бангладеш), Миконос (Греция), Малага (Испания), Аккра (Гана), Лиссабон (Португалия), Абиджан (Кот-д'Ивуар), Прага (Чехия) и Момбаса (Кения).

На данный момент точная дата первого полета еще не определена. Тем не менее, международный аэропорт "Борисполь" уже появился в перечне в системе бронирования Qatar Airways.

Справка: Авиакомпания осуществляет рейсы по более чем 150 направлениям, куда входят Африка, Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка и Океания. Таким образом она является одним из немногих мировых перевозчиков, который летает на пять обитаемых континентов планеты.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинцы смогут воспользоваться услугами одной из самых больших бюджетных авиакомпаний Ryanair для перелетов из Киева и Львова в Лондон уже в сентябре.

Теги материала: компания, самолет, рейс, Киев, Борисполь
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