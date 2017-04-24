В Киев будет летать один из самых крупных в мире авиаперевозчиков Qatar Airways

MIGnews.com.ua

В 2018 году самолеты катарской авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы в Киев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В будущем году руководство авиакомпании планирует открыть 12 новых рейсов, в список которых вошла и Украина. Среди них также числятся Сан-Франциско (США), Кардифф (Уэльс), Утапао (Таиланд), Читтагонг (Бангладеш), Миконос (Греция), Малага (Испания), Аккра (Гана), Лиссабон (Португалия), Абиджан (Кот-д'Ивуар), Прага (Чехия) и Момбаса (Кения).

На данный момент точная дата первого полета еще не определена. Тем не менее, международный аэропорт "Борисполь" уже появился в перечне в системе бронирования Qatar Airways.

Справка: Авиакомпания осуществляет рейсы по более чем 150 направлениям, куда входят Африка, Азия, Европа, Северная Америка, Южная Америка и Океания. Таким образом она является одним из немногих мировых перевозчиков, который летает на пять обитаемых континентов планеты.