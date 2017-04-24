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ПриватБанк "переехал" из Днепра в Киев
24.04.2017 14:19

ПриватБанк "переехал" из Днепра в Киев

Юридический адрес государственного ПриватБанка изменен с Днепра на Киев. Согласно утвержденной новой редакции устава банка, юридический адрес изменен с улицы Набережная Победы, 50, город Днепр на улица Грушевского, 1д, город Киев. Об этом сообщается в пресс-релизе финансового учреждения.

В связи с этим партнеры и контрагенты банка должны в будущем указывать новый юридический адрес в договорах и бухгалтерских документах.

Однако фактический адрес головного банка остается неизменным: правления ПриватБанка и все службы головного офиса будут и дальше работать в Днепре.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера - Министерства финансов, и наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ПриватБанк необходимо будет докапитализировать на 30 миллиардов гривен.

Теги материала: ПриватБанк, Киев, Днепр, адрес
Новости СМИ2
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