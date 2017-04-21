Гонтарева: ПриватБанку потребуется докапитализация минимум на 30 млрд гривен

MIGnews.com.ua

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что национализированный "ПриватБанк" необходимо будет докапитализировать на 30 миллиардов гривен. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице НБУ в Facebook.

"Согласно окончательным официальным результатам аудита, которые будут обнародованы к концу текущего месяца, может оказаться, что потребность в капитале будет еще больше. Вместе с Министерством финансов как владельцем банка мы, основываясь на этих финальных результатах, определим, в какой именно сумме средств дополнительно нуждается банк", - заявила Гонтарева.

При этом она подчеркнула, что предварительные результаты аудита оказались хуже ожидаемых. Вместе с тем Гонтарвеа в очередной раз подчеркнула, что в ночь перед национализацией из банка вывели 16 миллиардов гривен.

В то же время в пресс-службе Министерства финансов Украины подчеркнули, что сейчас компания-аудитор, правление и наблюдательный совет "ПриватБанка" пытаются определить реальную потребность в дополнительной капитализации ПриватБанка.

"Таким образом, сумма дополнительной капитализации "ПриватБанка" будет определена в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что попытаются докапитализировать "ПриватБанк" с минимальными затратами средств украинских налогоплательщиков.