Украина запускает поезд в Иран, чтобы менять зерно на нефть

MIGnews.com.ua

Киев и Тегеран заключили соглашение о запуске тестового поезда, который будет заниматься транспортировкой сельскохозяйственной продукции в Иран. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

С украинской территории тестовый состав может направиться в Иран уже летом нынешнего года. Его маршрут будет проходить через Грузию и Азербайджан. Поезд займется перевозкой зерновых культур.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - указал министр.

Кроме этого Омелян обратился к иранской стороне с предложением транспортировки этим путем назад нефти из Ирана.