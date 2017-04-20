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Украина запускает поезд в Иран, чтобы менять зерно на нефть
20.04.2017 12:30

Украина запускает поезд в Иран, чтобы менять зерно на нефть

Киев и Тегеран заключили соглашение о запуске тестового поезда, который будет заниматься транспортировкой сельскохозяйственной продукции в Иран. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

С украинской территории тестовый состав может направиться в Иран уже летом нынешнего года. Его маршрут будет проходить через Грузию и Азербайджан. Поезд займется перевозкой зерновых культур.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - указал министр.

Кроме этого Омелян обратился к иранской стороне с предложением транспортировки этим путем назад нефти из Ирана.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 17 апреля около 04:40 во Львове произошло столкновение маневренного электровоза, поезда и тепловоза.

Теги материала: Владимир Омелян, нефть, зерно, поезд, Иран
Новости СМИ2
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