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На праздники в регионах Украины подорожал бензин
18.04.2017 16:34

Эксклюзив  На праздники в регионах Украины подорожал бензин  Видеорепортаж

В Украине во время пасхальных праздников в цене выросло топливо. Об этом сообщают корреспонденты NewsOne в регионах Украины.

По полученным данным, в канун Пасхи стоимость топлива выросла на 30-40 копеек за литр. В частности, бензин марки А-92 стоит 26 гривен за литр, А-95 - 28 гривен за литр. Также подорожало и дизельное топливо - с 23,50 гривны за литр до 24 гривен.

Кроме того, выросли цены на бензин и в Харькове, в среднем на 30-60 копеек за литр.

"А-92 стоит 22,92 грн/л., А-95 - 27,48 грн/л., дизельное топливо - 24,36 грн/л., газ - 11,94 грн/л. Подорожание цен произошло перед пасхальными праздниками, водители недовольны",  говорится в сообщении.

А вот в Одессе за литр бензина мерки А-95 придется отдать 24,50 гривны. Вместе с тем бензин марки А-92 стоит 23,50 гривен за литр, а дизельное топливо - 22 гривны за литр. Стоит отметить, что до Пасхи топливо в Одессе стоило на 50 копеек меньше.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, по результатам 2016 года Украина заняла пятое место в международном рейтинге развития электромобилей.

Теги материала: Пасха, праздник, бензин, стоимость
Новости СМИ2
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