Отсутствие топлива вынудило остановить работу Славянской ТЭС

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, Славянская теплоэлектростанция вынуждена была остановить свою работу из-за недостаточного количества топлива. Среди теплоэлектростанций в Украине, которые работают на угле антрацитовой группы, продолжает работу только Луганская ТЭС, расположенная в городе Счастье.

Данную информацию обнародовало Министерство энергетики на официальном сайте ведомства.

"Славянская ТЭС остановила работу из-за отсутствия топлива", говорится в документе.

В отчете Минэнерго говорится, что по аналогичной причине приостановили свою работу Приднепровская ТЭС, Криворожская ТЭС, Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС.

Единственная функционирующая ТЭС, расположенная в Счастье, является источником электричества для северной части Луганской области. Ожидаемый срок выработки складов на этой ТЭС - 44 суток.

Уголь антрацитовой группы, необходимый для работы большинства украинских ТЭС, добывается на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После введения Украиной запрета на торговлю с Донбассом в марте 2017 года Украина закупает в России 221 тысячу тонн угля коксовой группы. Еще почти 73 тысячи тонн коксового угля Украина закупила в ЮАР, 119 тысяч тонн приобрели у Польши.