Украинцев обязали платить абонплату на тепло и газ круглогодично

Украинская власть ввела абонплату на газ и отопление на основании меморандума Украины с Международным валютным фондом.
Об этом идет речь в тексте меморандума, опубликованном Министерством финансов Украины, передает Сегодня.
Отмечается, что с 1 мая абонплату обязаны будут платить все граждане Украины.
Кроме того, теперь абонплату необходимо будет платить не только в отопительный сезон, а на протяжении всего года. Учитывая, что абонентскую плату разделят на весь год, в отопительный сезон стоимость тепла может снизиться.
"Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с первого мая 2017", говорится в документе.
Стоит отметить, что субсидия на абонплату согласно действующим постановлениям не полагается.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 10 апреля, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила действие своего постановления от 1 апреля 2017 года об абонентской плате за газ. Во время заседания НКРЭКУ глава регулятора Дмитрий Вовк заявил, что соответствующее решение приняли для проведения дополнительных консультаций по данному вопросу.