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Украинцев обязали платить абонплату на тепло и газ круглогодично
18.04.2017 11:23

Украинцев обязали платить абонплату на тепло и газ круглогодично

Украинская власть ввела абонплату на газ и отопление на основании меморандума Украины с Международным валютным фондом.

Об этом идет речь в тексте меморандума, опубликованном Министерством финансов Украины, передает Сегодня.

Отмечается, что с 1 мая абонплату обязаны будут платить все граждане Украины.

Кроме того, теперь абонплату необходимо будет платить не только в отопительный сезон, а на протяжении всего года. Учитывая, что абонентскую плату разделят на весь год, в отопительный сезон стоимость тепла может снизиться.

"Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с первого мая 2017",  говорится в документе.

Стоит отметить, что субсидия на абонплату согласно действующим постановлениям не полагается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 10 апреля, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила действие своего постановления от 1 апреля 2017 года об абонентской плате за газ. Во время заседания НКРЭКУ глава регулятора Дмитрий Вовк заявил, что соответствующее решение приняли для проведения дополнительных консультаций по данному вопросу.

 

Теги материала: абонплата, газ, тепло, отопление, МВФ
Новости СМИ2
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