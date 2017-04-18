Украинцев обязали платить абонплату на тепло и газ круглогодично

MIGnews.com.ua

Украинская власть ввела абонплату на газ и отопление на основании меморандума Украины с Международным валютным фондом.

Об этом идет речь в тексте меморандума, опубликованном Министерством финансов Украины, передает Сегодня.

Отмечается, что с 1 мая абонплату обязаны будут платить все граждане Украины.

Кроме того, теперь абонплату необходимо будет платить не только в отопительный сезон, а на протяжении всего года. Учитывая, что абонентскую плату разделят на весь год, в отопительный сезон стоимость тепла может снизиться.

"Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с первого мая 2017", говорится в документе.

Стоит отметить, что субсидия на абонплату согласно действующим постановлениям не полагается.