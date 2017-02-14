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Экономист рассказал, кто стоит за энергетической блокадой
14.02.2017 10:49

Экономист рассказал, кто стоит за энергетической блокадой

Директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец рассказал, кому выгодна блокада железнодорожных путей на Донбассе. По словам экономиста, блокада путей, по которым Украина получает уголь с оккупированных территорий, выгодна Игорю Коломойскому, который заинтересован в поставках мазута на переоборудованные ТЭС и ТЭЦ, пишет Багнет.

По его словам, в целях энергобезопасности большая часть украинских ТЭС и ТЭЦ еще по указу Кучмы в 2003 году были частично переоборудованы для эксплуатации под мазут и уголь. Сегодня до 90% производства мазута в Украине принадлежит Кременчугскому НПЗ, а это "Укртатнафта" Коломойского.

"Ранее главный объем мазута шел на экспорт, это было очень затратно для "Укрнафты" и гораздо выгоднее продавать его на внутреннем рынке, однако спроса особого не было. Прикрываясь яркими патриотическими лозунгами, добробаты играют на руку Коломойскому, а именно: блокадой и полными отказом от угля они открывают для него монополию в энергетическом секторе", - сказал Геец.

Также он отметил, что в случае перехода ТЭС и ТЭЦ с угля на мазут стоимость киловатта электроэнергии значительно возрастет.

Кроме того, Геец подчеркнул тот факт, что если Украина откажется от угля с Донбасса и импорта из ЮАР через Роттердам, то производимых объемов мазута для обеспечения энергетических нужд страны на сегодняшний день все равно будет недостаточно.

Он считает, что нужно будет расширять производство и модернизировать оборудование ТЭЦ исключительно под мазут и разумеется, что Коломойский будет рассчитывать на государственные дотации, как произошло после успешной "аферы" с Приватом. "В конце концов, вся эта авантюра выльется в значительное удорожание себестоимости электроэнергии", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Антикризисный энергетический штаб выступил с предложением к Кабинету министров и заявил, что работу энергетической системы Украины необходимо перевести в режим чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что с такой же инициативой на этом заседании выступил и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Так, по словам чиновника, перечень чрезвычайных мероприятий, в частности, будет включать минимизацию использования ТЭС, работающих на антраците.

Теги материала: блокада, Донбасс, электроэнергия, Игорь Коломойский
Новости СМИ2
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