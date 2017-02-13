В НБУ сообщили дату получения Украиной нового транша МВФ

Международный валютный фонд может предоставить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1 миллиарда долларов в конце февраля - начале марта. С таким заявлением выступила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в интервью Bloomberg.
Она уточнила, что Киев планирует подписать с международной организацией меморандум на протяжении ближайших нескольких дней.
Согласно прогнозам Гонтаревой, деньги на украинские счета могут поступить уже в конце февраля - в начале марта 2017 года. По ее словам, точная дата будет утверждена после заседания Совета директоров МВФ.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Международный валютный фонд требует от Украины с 1 апреля 2017 года отменить механизм оплаты коммунальных услуг в рассрочку, так как такая процедура лишь увеличивает задолженность перед "Нафтогазом".