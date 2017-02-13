На некоторых украинских импортеров топлива наложили санкции из-за пособничества боевикам

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, на основании материалов расследования, которое провела Служба безопасности Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины наложило санкции на более чем 10 украинских импортеров топлива. Данную информацию обнародовал пресс-центр СБУ на официальном сайте.

Санкции и запрет внешнеэкономической деятельности связан с подозрением в нарушении Закона "О внешнеэкономической деятельности", осуществлении поставок топлива из Российской Федерации, а также проведение расчетов через офшор, что может быть свидетельством финансирования террористических организаций.

"Служба безопасности Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом, по данным СБУ, с целью аккумуляции денежных средств на счетах "офшорных" структур, уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины компании применяли схему оформления "косвенных" внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в странах с льготным режимом налогообложения, - сообщили в Минэкономразвития. - У СБУ есть основания полагать, что денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в "офшорных" юрисдикциях, частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Согласно постановлению Минэкономразвития, запрет вступит в силу с 18 марта 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 января, прокуратура Луганской области открыла уголовное производство в связи с блокированием железнодорожного проезда в Луганской области , который находится вблизи оккупированных территорий.