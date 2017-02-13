ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
На некоторых украинских импортеров топлива наложили санкции из-за пособничества боевикам
13.02.2017 12:18

На некоторых украинских импортеров топлива наложили санкции из-за пособничества боевикам

В понедельник, 13 февраля, на основании материалов расследования, которое провела Служба безопасности Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины наложило санкции на более чем 10 украинских импортеров топлива. Данную информацию обнародовал пресс-центр СБУ на официальном сайте.

Санкции и запрет внешнеэкономической деятельности связан с подозрением в нарушении Закона "О внешнеэкономической деятельности", осуществлении поставок топлива из Российской Федерации, а также проведение расчетов через офшор, что может быть свидетельством финансирования террористических организаций.   

"Служба безопасности Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом, по данным СБУ, с целью аккумуляции денежных средств на счетах "офшорных" структур, уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины компании применяли схему оформления "косвенных" внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в странах с льготным режимом налогообложения, - сообщили в Минэкономразвития. - У СБУ есть основания полагать, что денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в "офшорных" юрисдикциях, частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Согласно постановлению Минэкономразвития, запрет вступит в силу с 18 марта 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 января, прокуратура Луганской области открыла уголовное производство в связи с блокированием железнодорожного проезда в Луганской области, который находится вблизи оккупированных территорий.

Как известно, ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое, чтобы добиться запрета на торговлю с боевиками, которую ведет украинское правительство.

Теги материала: АТО, финансирование боевиков, Санкции, СБУ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Магомедов: Если Авдеевский коксохим полностью остановится, он перестанет существовать
Важное
Магомедов: Если Авдеевский коксохим полностью остановится, он перестанет существовать
Санкционный список США против России пополнили еще семь физических лиц и два нефтяных танкера
Важное
Санкционный список США против России пополнили еще семь физических лиц и два нефтяных танкера
Антироссийские санкции: Нацбанк обновил ряд ограничений
Важное
Антироссийские санкции: Нацбанк обновил ряд ограничений
Денежные переводы из России не прекратятся, но станут дороже
Важное
Эксклюзив  Денежные переводы из России не прекратятся, но станут дороже
После введения санкций в Россию вернутся отправленные в Украину переводы
Важное
Эксклюзив  После введения санкций в Россию вернутся отправленные в Украину переводы
Семьям участников АТО будут выдавать средства на покупку жилья
Важное
Семьям участников АТО будут выдавать средства на покупку жилья

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017
Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика