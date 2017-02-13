НБУ проверит 37 украинских банков на наличие капитала

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, Национальный банк Украины сообщил о начале стресс-тестирования для 37 небольших украинских банков, которые еще не прошли эту процедуру. Данную информацию обнародовал пресс-центр главного банка страны на официальном сайте.

Данная процедура направлена на диагностирование качества активов и достаточности капитала банка.

Первую волну проверок финансовых учреждений Нацбанк провел в 2015-2016 годах. Теперь будут продиагностированы оставшиеся банки, размер активов которых менее 2% активов банковской системы.

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что процесс будет разделен на два этапа: до 1 июня и 1 августа 2017 года, после чего некоторое время продлится согласование с банками результатов диагностирования и при необходимости формирование на их основе программ докапитализации.

В НБУ отмечают, что из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля 2017 года выполнили утвержденные НБУ программу докапитализации в полном объеме, 4 банка - "Крещатик", "Фидобанк", "Платинум Банк" и "Фортуна-банк" - из-за невозможности выполнить программу докапитализации, были признаны неплатежеспособными.