МВФ требует отменить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, Международный валютный фонд требует от Украины с 1 апреля 2017 года отменить механизм оплаты коммунальных услуг в рассрочку, так как такая процедура лишь увеличивает задолженность перед "Нафтогазом", передает РБК-Украина .

"Несогласованной (с МВФ, для получения очередного транша, - ред.) пока остается часть энергетических требований. В частности, МВФ настаивает на отмене нормы, о которой широко заявлял премьер-министр Владимир Гройсман в конце прошлого года, а именно - возможности платить "коммуналку" в рассрочку", - говорится в статье.

После поднятия стоимости коммунальных услуг, украинское правительство ввело механизм поэтапной оплаты за услуги ЖКХ для тех граждан, которые не получают субсидию от государства. Таким образом, пользователь мог направить запрос поставщику коммунальных услуг и получить право на внесение лишь половины сумму в период отопительного сезона, а остальные 50% разбивались на равные суммы и должны были быть погашены в период с апреля по сентябрь.

"Но введение рассрочки может негативно отразиться на финансовых показателях предприятий коммунальной энергетики, которым необходимо рассчитываться за природный газ с НАК "Нафтогаз Украины" по факту потребления газа в отопительный период. То есть, завершив отопительный сезон, теплокоммунэнерго должны полностью оплатить НАК "Нафтогаз Украины" за использованный газ. Учитывая, что других источников дохода, кроме платежей потребителей у предприятий теплоэнергетики нет, то оплата в рассрочку может привести к еще большему росту их задолженности перед газовым монополистом", - сообщается в материале.