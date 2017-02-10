Порошенко намерен построить в Ивано-Франковской области завод на 8 тысяч рабочих мест

Украинское правительство намерено в ближайшее время возвести возле города Коломыя, что в Ивано-Франковской области, новый завод, который будет заниматься изготовлением запчастей для автомобилей. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем официальном Twitter-аккаунте.
Глава государства уточнил, что новый завод поможет организовать около 8 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.
"Вскоре возле Коломыи будет построен завод по изготовлению автозапчастей. Это даст 8 тысяч рабочих мест для людей", - написал украинский лидер.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 9 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поступок народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко не является отображением общей позиции политической партии.