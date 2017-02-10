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Порошенко намерен построить в Ивано-Франковской области завод на 8 тысяч рабочих мест
10.02.2017 15:54

Порошенко намерен построить в Ивано-Франковской области завод на 8 тысяч рабочих мест

Украинское правительство намерено в ближайшее время возвести возле города Коломыя, что в Ивано-Франковской области, новый завод, который будет заниматься изготовлением запчастей для автомобилей. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Глава государства уточнил, что новый завод поможет организовать около 8 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.  

"Вскоре возле Коломыи будет построен завод по изготовлению автозапчастей. Это даст 8 тысяч рабочих мест для людей", - написал украинский лидер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 9 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поступок народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко не является отображением общей позиции политической партии

Теги материала: Петр Порошенко, завод, строительство, работа
Новости СМИ2
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