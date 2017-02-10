Юнкер назвал условие для предоставления Украине €600 млн

Европейский союз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в ближайшие недели. Такое заявление сделал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет Интерфакс-Украина.
При этом он подчеркнул, что деньги предоставят сразу после того, как украинское правительство подаст в Верховную Раду законопроект о моратории на экспорт леса.
"Как только правительство представит законопроект о моратории на экспорт леса в парламенте - это, с моей точки зрения, достаточное условие для выдачи 600 миллионов евро, украинцы ожидают, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Вместе с тем глава Еврокомиссии отметил эффективность проводимых в Украине реформ и заявил, что за свои успехи украинцы должны получить что-то взамен.
Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил о намерении государственного банка KfW выделить для помощи украинским переселенцам €25,5 миллиона.