Бывшему главе МВФ грозит тюремный срок

В четверг, 9 февраля, Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при налоговой службе Испании представило суду отчет по расследованию против бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато, который подозревается в мошенничестве, передает ZN со ссылкой на El Pais.
Рато вменяют финансовое мошенничество на сумму 6,8 миллиона евро в период с 2004 по 2015 год. Если вина бывшего главы МВФ будет доказана, то ему грозит 4,5 года тюремного заключения.
Сам подозреваемый опровергает обвинения и заявляет, что пока изучает документы. "Отчет содержит ложную или ошибочную информацию", - считает Рато.
В 2016 году в Испании начался процесс о финансовом мошенничестве, в котором фигурируют 65 человек, включая Рато. Дело связано с использованием "черных карт" Bankia, на которых хранились средства, скрытые от налоговых служб.
По версии обвинения, подозреваемые потратили более 12 млн евро на личные нужды в период с 2003 по 2012 год при помощи этих карт.
В период с 2010-2012 год Родриго Рато занимал должность президента Bankia, а после его отставки Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как выяснилось, в банке были проблемы с отчетностью.
Рато был задержан в апреле 2015 года. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и незаконное присвоение имущества. По решению суда в октябре 2015 года, Рато был оставлен на свободе.
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