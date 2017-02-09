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Бывшему главе МВФ грозит тюремный срок
09.02.2017 11:52

Бывшему главе МВФ грозит тюремный срок

В четверг, 9 февраля, Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при налоговой службе Испании представило суду отчет по расследованию против бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато, который подозревается в мошенничестве, передает ZN со ссылкой на El Pais.

Рато вменяют финансовое мошенничество на сумму 6,8 миллиона евро в период с 2004 по 2015 год. Если вина бывшего главы МВФ будет доказана, то ему грозит 4,5 года тюремного заключения.

Сам подозреваемый опровергает обвинения и заявляет, что пока изучает документы. "Отчет содержит ложную или ошибочную информацию", - считает Рато.

В 2016 году в Испании начался процесс о финансовом мошенничестве, в котором фигурируют 65 человек, включая Рато. Дело связано с использованием "черных карт" Bankia, на которых хранились средства, скрытые от налоговых служб.

По версии обвинения, подозреваемые потратили более 12 млн евро на личные нужды в период с 2003 по 2012 год при помощи этих карт.

В период с 2010-2012 год Родриго Рато занимал должность президента Bankia, а после его отставки  Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как выяснилось, в банке были проблемы с отчетностью.

Рато был задержан в апреле 2015 года. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и незаконное присвоение имущества. По решению суда в октябре 2015 года, Рато был оставлен на свободе.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава ГФС Роман Насиров сообщил, что в марте 2017 года техническая миссия фискального департамента Международного валютного фонда прибудет в Украину для проверки работы  Государственной фискальной службой Украины.

Теги материала: МВФ, мошенничество, растрата, тюремный срок
Новости СМИ2
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