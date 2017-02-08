В НБУ заявили о готовности украинских банков к кредитованию

Украинская банковская система готова к кредитованию. Такое заявление сделала заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
По словам замглавы НБУ, в настоящее время система полностью прозрачная и достаточно ликвидна.
"Система сейчас прозрачна - осталось только два банка, по которым продолжается процедура легализации собственников - это банк "Гефест" и банк "Новый". Ликвидность банковской системы превышает 100 миллиардов гривен. Система готова к кредитованию", - цитирует Рожкову УНИАН.
При этом замглавы Нацбанка подчеркнула, что в текущем году финрегулятор постарается поднять уровень эффективности банковской системы и возобновить кредитование. В этом контексте Рожкова отметила, что для того, чтобы возобновить предоставление украинцам кредитов, нужно принять ряд законодательных инициатив.
"НБУ рассчитывает на их поддержку в Верховной Раде", - констатировала Рожкова.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, убытки банковской системы Украины в 2016 году достигли исторического максимума и составили 159 миллиардов гривен.