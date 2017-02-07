НБУ: В 2016 году банковская система Украины получила максимальный в истории убыток

MIGnews.com.ua

Убытки банковской системы Украины в 2016 году достигли исторического максимума и составили 159 миллиардов гривен.

Такое заявление сделал во время брифинга директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

"Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году - 159 миллиардов гривен, что обусловлено резервированием кредитного портфеля ПриватБанка", - пояснил представитель регулятора.

Вместе с тем он подчеркнул, что уже в этом году Нацбанк ожидает изменения данной тенденции и выхода банковской системы Украины на прибыльную деятельность.