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НБУ: В 2016 году банковская система Украины получила максимальный в истории убыток
07.02.2017 12:10

НБУ: В 2016 году банковская система Украины получила максимальный в истории убыток

Убытки банковской системы Украины в 2016 году достигли исторического максимума и составили 159 миллиардов гривен. 

Такое заявление сделал во время брифинга директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

"Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году - 159 миллиардов гривен, что обусловлено резервированием кредитного портфеля ПриватБанка", - пояснил представитель регулятора.

Вместе с тем он подчеркнул, что уже в этом году Нацбанк ожидает изменения данной тенденции и выхода банковской системы Украины на прибыльную деятельность.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на конец декабря 2016 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года. 

Теги материала: НБУ, банк, убыток, Валерия Гонтарева, ПриватБанк
Новости СМИ2
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