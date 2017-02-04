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В Одессе ликвидировали "Открытое таможенное пространство"
04.02.2017 20:09

В Одессе ликвидировали "Открытое таможенное пространство"

Государственная фискальная служба приняла решение ликвидировать в Одессе "Открытое таможенное пространство". Соответствующий указ еще 30 декабря подписал глава ГФС Роман Насиров, передает Думская.

Так и не заработавшее "таможенное пространство", согласно указу, был упразднено в связи с оптимизацией структуры фискальной службы.

Отметим, с помощью "Открытого таможенного пространства" планировалось по-быстрому оформлять прибывающие морские грузы. С этой целью была начата перестройка морского вокзала и выселение оттуда музея морского флота.

Как сообщал MIGnews.com.ua, техническая миссия фискального департамента Международного валютного фонда в марте пребудет в Украину для проверки Государственной фискальной службы.

Теги материала: Одесса, таможня, ГФС
Новости СМИ2
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