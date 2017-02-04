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Украина за год сократила потребление газа всего на 2%
04.02.2017 18:43

Украина за год сократила потребление газа всего на 2%

Украина в 2016 году потребила 33,2 млрд куб. м газа, что на 0,6 млрд куб. м или 2% меньше, чем в 2015 году (33,8 млрд куб. м). Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз-Украины".

Население в прошедшем году использовало 11,9 млрд куб. м газа, что на 5% больше, нежели годом ранее. На производство тепловой энергии для населения было потрачено 5,9 млдр куб. м, что на 2% меньше, чем в 2015 году.

Что касается потребления газа для бюджетных учреждений, промышленности и технических затрат, то оно сократилось на 4% до 15,6 млрд куб. м.

Как сообщал NewsOne, ранее в "Нафтогаз-Украина" заявили о перспективе получить доступ к норвежскому газу через польский терминал на Балтике.

Теги материала: газ, Нефтегаз
Новости СМИ2
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