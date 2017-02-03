Охрименко рассказал о последствиях повышения минималки

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В пятницу, 3 февраля, экономист Александр Охрименко рассказал о последствиях повышения минимального уровня заработной платы в Украине. По мнению эксперта, сократится количество частных предпринимателей и уровень безработицы в стране возрастет, передает NewsOne .

"Я всегда говорил, что резкое повышение минимальной зарплаты однозначно приведет к повышению безработицы. Скорее всего, уменьшится количество частных предпринимателей, сейчас их около 1,6 млн. Так вот эти 600 тыс. останутся, а 1 млн уйдет", - сообщил Охрименко.

Эксперт предположил, что люди, которые лишились работу, могут устремиться на заработки за пределы Украины.

"У нас есть бизнес, который может поднять (минимальную зарплату до 3200 - ред.), есть бизнес, который с 1 января 10-20% людей сокращает, а остальным повышается зарплата. В ближайшее время возрастет безработица, но это не трагедия: можно уехать на заработки за границу. К примеру, Польша даже приглашает, есть Европа, страны СНГ", - добавил Охрименко.