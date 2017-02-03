ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Экономика
Охрименко рассказал о последствиях повышения минималки
03.02.2017 20:00

Эксклюзив  Охрименко рассказал о последствиях повышения минималки  Видеорепортаж

В пятницу, 3 февраля,  экономист Александр Охрименко рассказал о последствиях повышения минимального уровня заработной платы в Украине. По мнению эксперта, сократится количество частных предпринимателей и уровень безработицы в стране возрастет, передает NewsOne.

"Я всегда говорил, что резкое повышение минимальной зарплаты однозначно приведет к повышению безработицы. Скорее всего, уменьшится количество частных предпринимателей, сейчас их около 1,6 млн. Так вот эти 600 тыс. останутся, а 1 млн уйдет", - сообщил Охрименко.

Эксперт предположил, что люди, которые лишились работу, могут устремиться на заработки за пределы Украины.

"У нас есть бизнес, который может поднять (минимальную зарплату до 3200 - ред.), есть бизнес, который с 1 января 10-20% людей сокращает, а остальным повышается зарплата. В ближайшее время возрастет безработица, но это не трагедия: можно уехать на заработки за границу. К примеру, Польша даже приглашает, есть Европа, страны СНГ", - добавил Охрименко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, по подсчетам Национального банка Украины, в результате повышения минимальной заработной платы в 2017 году до 3 200 гривен официально будут уволены порядка 630 тысяч человек.

Теги материала: минимальная, зарплата, безработица, экономика
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [33] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Рева спрогнозировал, когда украинцы заживут лучше
Важное
Эксклюзив  Рева спрогнозировал, когда украинцы заживут лучше
НБУ заявил о росте инфляции из-за повышения "минималки"
Важное
НБУ заявил о росте инфляции из-за повышения "минималки"
Глава НАК "Нафтогаз" зарабатывает более 2 млн грн. ДОКУМЕНТЫ
Важное
Глава НАК "Нафтогаз" зарабатывает более 2 млн грн. ДОКУМЕНТЫ
Иностранцы вложили в экономику Украины $3,8 млрд
Важное
Иностранцы вложили в экономику Украины $3,8 млрд
Эксперт: Пожаловаться на своего работодателя - это все равно, что помочиться в штаны на морозе
Важное
Эксклюзив  Эксперт: Пожаловаться на своего работодателя - это все равно, что помочиться в штаны на морозе
Всемирный банк спрогнозировал рост украинской экономики и рассказал, что этому поспособствует
Важное
Всемирный банк спрогнозировал рост украинской экономики и рассказал, что этому поспособствует

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку
Эксклюзив  Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку
03.02.2017
Жительница Авдеевки: Я лично видела российских офицеров, мне не нужны другие доказательства
Эксклюзив  Жительница Авдеевки: Я лично видела российских офицеров, мне не нужны другие доказательства  Видеорепортаж
03.02.2017
Охрименко рассказал о последствиях повышения минималки
Эксклюзив  Охрименко рассказал о последствиях повышения минималки  Видеорепортаж
03.02.2017
Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика