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В Нацбанке рассказали, как Трамп может повлиять на гривну
03.02.2017 14:47

В Нацбанке рассказали, как Трамп может повлиять на гривну

В Национальном банке убеждены, что во внешней финансовой среде политика президента Соединенных Штатов Америки, нового главы Белого дома Дональда Трампа генерирует неопределенность. Об этом идет речь в инфляционном отчете, обнародованном НБУ.

"Во внешней среде основную неопределенность генерирует политика новоизбранного президента США Трампа. Более резкие фискальные стимулы в США могут привести к увеличению спроса на сырьевые товары в мире. Это отразится на экспортных поступлениях в Украину и курсовой динамике гривны и будет иметь прямое влияние на потребительскую инфляцию из-за изменений цен на сырье и импортированные товары", - говорится в сообщении.

Помимо этого в Нацбанке считают также, что резкая реакция на такие фискальные импульсы со стороны Федеральной резервной системы обусловит более жесткие финансовые условия для развивающихся стран.

В случае, если для Украины прямой эффект будет минимальным, учитывая ограниченный доступ к рынкам капитала, то непрямой эффект из-за дальнейшей девальвации и сжатия спроса в странах, уязвимых к изменениям потоков капитала (например, Турции), может быть достаточно существенным, подчеркнули в НБУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по подсчетам Национального банка, в результате повышения минимальной заработной платы в 2017 году до 3 200 гривен официально будут уволены порядка 630 тыс. человек. НБУ утверждает, что рост минимальной зарплаты приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

Таким образом, снижение официальной занятости в большей степени произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц-предпринимателей, поскольку в два раза увеличится налоговое давление на предприятия на едином налоге.

Теги материала: НБУ, политика, Дональд Трамп, США, Америка, гривна, курс, курс валют, Украина, Валерия Гонтарева
Новости СМИ2
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