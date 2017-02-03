Государственный долг Украины составляет более 80% ВВП страны

MIGnews.com.ua

По состоянию на конец декабря 2016 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансовУкраины.

Таким образом, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.

Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 на уровне 1,946 трлн грн.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 г., обнародованных Национальным банком Украины на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.