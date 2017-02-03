Государственный долг Украины составляет более 80% ВВП страны

По состоянию на конец декабря 2016 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансовУкраины.
Таким образом, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.
Показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 на уровне 1,946 трлн грн.
С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 г., обнародованных Национальным банком Украины на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.
Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Всемирный банк в своем докладе "Глобальные экономические перспективы" спрогнозировал, что в течение 2017 года в Украине будет наблюдаться рост экономики на уровне 2%. По мнению экспертов, это станет возможным благодаря достигнутому прогрессу нашей страны в реформировании системы государственных финансов, долговой политике, а также энергетического и банковского секторов.