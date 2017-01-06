Бензин станет дешевле - его будут производить в Украине

MIGnews.com.ua

Украина вскоре сможет получить относительно дешевую нефть – летом 2016 года был заключен договор с Азербайджаном о прямых поставках черного золота, перерабатывать которое будут уже в Украине, сообщает ТСН.

Нефтепровод, который соединяет Одессу и Кременчуг, планируют снова запустить в феврале. Доэтого он несколько лет простаивал и был убыточным.

Первую партию азербайджанской нефти доставили в Украину в декабре, но на завод она попадет в цистернах по железной дороге - из-за украинских законов. На маршруте Одесса-Кременчуг была российская Юралс (трубопроводы заполняют нефтью, чтобы они не портились), а, согласно закону, преработать или заменить ее азербайджанской нефтью нельзя.

На данный момент нефть перевозят поезда на другой участок нефтепровода вблизи Бродов. Это довольно дорого, но должно быстро окупиться – благодяря этому возрастут доходы от транзита нефти по территории Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил о проведении переговоров по поставкам Украиной нефти в Республику Беларусь по давальческой схеме с использованием украинских нефтетранспортных маршрутов, а также по переработке нефти на НПЗ Беларуси.