Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства

MIGnews.com.ua

Одной из главных проблем ведения бизнеса в Украине является тотальный контроль со стороны государственных органов. Об этом заявил экономист Александр Розенфельд в эфире "Большого интервью" с Евгением Киселевым на телеканале NewsOne.

"Если человек уже открыл бизнес в нынешних условиях, то он - человек с пониженным чувством опасности. После этого выясняется, что он должен всем уже с самого начала: статистикам, СЭС, пожарным, налоговикам... Кругом все нас контролируют", - заявил он.

Поэтому украинские предприниматели уходят в тень - не из-за налогов, а из-за вмешательства в бизнес со стороны. "Нужно проанализировать бизнес, находящийся в тени. Он же туда ушел не от хорошей жизни. Никто не хочет прятаться от налоговой, от соседей... Почему он туда ушел? Налоги тут будут не на первом месте. На первом месте будет вмешательство в твою личную жизнь и производственную деятельность в любой форме", - отметил экономист.