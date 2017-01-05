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Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017 12:27

Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства

Одной из главных проблем ведения бизнеса в Украине является тотальный контроль со стороны государственных органов. Об этом заявил экономист Александр Розенфельд в эфире "Большого интервью" с Евгением Киселевым на телеканале NewsOne

"Если человек уже открыл бизнес в нынешних условиях, то он - человек с пониженным чувством опасности. После этого выясняется, что он должен всем уже с самого начала: статистикам, СЭС, пожарным, налоговикам... Кругом все нас контролируют", - заявил он.

Поэтому украинские предприниматели уходят в тень  - не из-за налогов, а из-за вмешательства в бизнес со стороны. "Нужно проанализировать бизнес, находящийся в тени. Он же туда ушел не от хорошей жизни. Никто не хочет прятаться от налоговой, от соседей... Почему он туда ушел? Налоги тут будут не на первом месте. На первом месте будет вмешательство в твою личную жизнь и производственную деятельность в любой форме", - отметил экономист.

Как сообщил MIGnews.com.ua, ранее экономический эксперт, главный редактор журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко заявил, что введение Единого социального взноса для временно неработающих физических лиц-предпринимателей приведет к опустошению казны. Предпринимателям будет намного проще закрыть свой ФОП и работать нелегально.

Теги материала: бизнес, налоги, контроль, теневая экономика
Новости СМИ2
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