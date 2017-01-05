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СМИ: МВФ уменьшил сумму четвертого транша почти в два раза
05.01.2017 10:45

СМИ: МВФ уменьшил сумму четвертого транша почти в два раза

Кабинет министров Украины ожидает поступления в страну четвертого транша от Международного валютного фонда. Размер выделенных средств может составить 1 миллиард долларов. Об этом сообщил источник в правительстве, пишут Украинские новости.

Отмечается, что во время обсуждений размера четвертого транша в ноябре минувшего года, называлась сумма в размере 1,8 миллиарда долларов. Тем не менее сейчас идут разговоры о предоставлении Украины 1 миллиарда долларов.

В то же время окончательная сумма транша станет известна только после переговоров президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которые должны состояться в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Выделенные средства будут направлены в резервный фонд Национального банка Украины.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на конец ноября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 67,54 миллиарда долларов. Этот показатель на 1,19% меньше той суммы, которая была в начале месяца.

Теги материала: МВФ, транш, Кабмин, сумма, размер
Новости СМИ2
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