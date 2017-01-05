СМИ: МВФ уменьшил сумму четвертого транша почти в два раза

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины ожидает поступления в страну четвертого транша от Международного валютного фонда. Размер выделенных средств может составить 1 миллиард долларов. Об этом сообщил источник в правительстве, пишут Украинские новости .

Отмечается, что во время обсуждений размера четвертого транша в ноябре минувшего года, называлась сумма в размере 1,8 миллиарда долларов. Тем не менее сейчас идут разговоры о предоставлении Украины 1 миллиарда долларов.

В то же время окончательная сумма транша станет известна только после переговоров президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которые должны состояться в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Выделенные средства будут направлены в резервный фонд Национального банка Украины.