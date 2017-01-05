Коболев: Россия может отказаться от транзита газа через Украину

MIGnews.com.ua

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не исключает, что после 2019 года, когда истечет срок контракта, Россия может отказаться от транзита газа через территорию Украины. Такое заявление он сделал в интервью "5 каналу", пишет Страна.ua.

Коболев заявил, что без привлечения к управлению газотранспортной системой европейской компании Украине будет сложно оставаться транзитной страной. И ради сохранения транзита через Украину после 2019 года "Нафтогаз" готов поделиться частью своего бизнеса.

Глава "Нафтогаза" допускает, что в случае, если Россия реализует проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток", Белокаменная может прекратить транзит газа в Европу через Украину. Однако при этом газ для европейцев подорожает.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Андрей Коболев заявил, что в случае полного прекращения транзита российского газа в Европу цена газотранспортной системы Украины упадет в пять раз.