Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля

MIGnews.com.ua

Снижение лимита расчета наличными до 50 тысяч гривен нужно правительству для того, чтобы внедрить в Украине косвенные методы определения налогооблагаемых доходов физических лиц. Об этом главред журнала Деньги.Ua Александр Крамаренко написал в своем блоге на сайте NewsOne.

По мнению эксперта, рассказы о том, что все это ради того, чтобы обеспечить снижение затрат на обслуживание оборота наличных, что это ради борьбы с коррупцией, ради расширения кредитования экономики - это все сказки для легковерных.

На самом деле реальных целей три: установить тотальный контроль за сколько-нибудь заметными расходами физических лиц; напитать деньгами населения слабые украинские банки; исключить возможность использования в Украине твердой валюты вместо девальвируемой гривны при оплате крупных покупок.

Кабинету министров и Нацбанку это нужно для того, чтобы внедрить в Украине косвенные методы определения налогооблагаемых доходов физических лиц. Схема примитивна: есть задекларированные гражданином по итогам года доходы, и есть сделанные им в течение года крупные траты. Если второе превосходит первое, то налоговики смогут задавать вопросы – за счет чего были траты. Конечно, налогоплательщик может сослаться на имевшиеся у него сбережения. Но по поводу сбережений информация у налоговиков уже к тому моменту будет.

"Эту идею начали внедрять еще при Януковиче. Но в 2013 году, когда они предприняли первый подход, тогдашний лимит в 150 тысяч гривен вынуждал показывать почти все сделки с недвижимостью, а также с не самыми дешевыми авто. Впрочем, по поводу таких покупок у фискалов и так имелась возможность получать информацию из реестров прав на недвижимость и реестров транспортных средств. Тогда лимит в 150 тысяч вводили, ссылаясь, прежде всего на требования закона о борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем – то есть с отмыванием грязных денег", - рассказал Крамаренко.

На сегодняшний день, в связи с десятикратным снижением лимита на расчеты наличными, "под колпак" попадает даже покупка солидного телевизора или производительного ноутбука, туристической путевки или оплата существенного ремонта даже относительно дешевого авто и так далее. Поскольку все расчеты по этим тратам придется вести с банковских счетов или карточек, к которым привязаны ИНН (индивидуальный налоговый номер), то налоговикам не составит никакого труда собрать базу данных по крупным расходам и по итогам очередного налогового года задать вопрос: "Откуда дровишки?".

По словам Крамаренко, правительством фактически, сделан длинный, уверенный шаг в сторону введения тотального фискального контроля за физлицами.