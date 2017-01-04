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Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
04.01.2017 15:00

Эксклюзив  Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля

Снижение лимита расчета наличными до 50 тысяч гривен нужно правительству для того, чтобы внедрить в Украине косвенные методы определения налогооблагаемых доходов физических лиц. Об этом главред журнала Деньги.Ua Александр Крамаренко написал в своем блоге на сайте NewsOne.

По мнению эксперта, рассказы о том, что все это ради того, чтобы обеспечить снижение затрат на обслуживание оборота наличных, что это ради борьбы с коррупцией, ради расширения кредитования экономики - это все сказки для легковерных.

На самом деле реальных целей три: установить тотальный контроль за сколько-нибудь заметными расходами физических лиц; напитать деньгами населения слабые украинские банки; исключить возможность использования в Украине твердой валюты вместо девальвируемой гривны при оплате крупных покупок.

Кабинету министров и Нацбанку это нужно для того, чтобы внедрить в Украине косвенные методы определения налогооблагаемых доходов физических лиц. Схема примитивна: есть задекларированные гражданином по итогам года доходы, и есть сделанные им в течение года крупные траты. Если второе превосходит первое, то налоговики смогут задавать вопросы – за счет чего были траты. Конечно, налогоплательщик может сослаться на имевшиеся у него сбережения. Но по поводу сбережений информация у налоговиков уже к тому моменту будет.

"Эту идею начали внедрять еще при Януковиче. Но в 2013 году, когда они предприняли первый подход, тогдашний лимит в 150 тысяч гривен вынуждал показывать почти все сделки с недвижимостью, а также с не самыми дешевыми авто. Впрочем, по поводу таких покупок у фискалов и так имелась возможность получать информацию из реестров прав на недвижимость и реестров транспортных средств. Тогда лимит в 150 тысяч вводили, ссылаясь, прежде всего на требования закона о борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем – то есть с отмыванием грязных денег", - рассказал Крамаренко.

На сегодняшний день, в связи с десятикратным снижением лимита на расчеты наличными, "под колпак" попадает даже покупка солидного телевизора или производительного ноутбука, туристической путевки или оплата существенного ремонта даже относительно дешевого авто и так далее. Поскольку все расчеты по этим тратам придется вести с банковских счетов или карточек, к которым привязаны ИНН (индивидуальный налоговый номер), то налоговикам не составит никакого труда собрать базу данных по крупным расходам и по итогам очередного налогового года задать вопрос: "Откуда дровишки?".

По словам Крамаренко, правительством фактически, сделан длинный, уверенный шаг в сторону введения тотального фискального контроля за физлицами.

Как сообщал Mignews.com.ua, руководство Национального банка Украины приняло решение снизить граничную сумму расчета наличными со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен. Данное постановление вступило в силу с 4 января.

Теги материала: наличные расчеты, НБУ, Кабинет Министров, банк
Новости СМИ2
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