ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Экономика
Рекордный урожай зерна в Украине угрожает польским фермерам банкротством
04.01.2017 13:47

Рекордный урожай зерна в Украине угрожает польским фермерам банкротством

Польские фермеры опасаться банкротства из-за рекордного урожая зерна в Украине и его нелегальных поставок, сообщает TVP.

"Если властям Польши не удастся притормозить нелегальные поставки зерна из Украины, то наши фермеры понесут огромные убытки", - сообщают местные СМИ.

Кроме этого местные фермеры напуганы слухами о рекордном урожае зерна в Украине несколько лет подряд.

По данным министерства аграрной политики Польши, в 2015 году импорт зерна из Украины составил 169 тысяч тонн зерна. Но в это число не входят контрабандные поставки, незаконно провезенные через украинско-польскую границу. Именно, поэтому опасение польских фермеров невозможно подтвердить фактами.

Официально Польша покупает ровно то количество украинского зерна, которое прописано в рамках квоты беспошлинного импорта из Украины в страны ЕС.

А глава краевой рады сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич отмечает, что проблема не только в нелегальных поставках зерна через украинско-польскую границу. Не редко украинское зерно попадает в Польшу через Словакию или другие страны Евросоюза.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в июне президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко заявил, что Украина побила рекорд экспорта зерна в 2015-2016 маркетинговом году.

Теги материала: зерно, экспорт, импорт, польша, соглашение об ассоциации, Польша, урожай
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украина будет избавляться от зависимости от российских удобрений
Важное
Украина будет избавляться от зависимости от российских удобрений
Украина рекордно увеличила экспорт услуг и товаров в ЕС
Важное
Украина рекордно увеличила экспорт услуг и товаров в ЕС
С нового года Молдова снимет эмбарго на импорт украинских товаров
Важное
С нового года Молдова снимет эмбарго на импорт украинских товаров
На пост главы Укравтодора назначили очередного иностранца
Важное
На пост главы Укравтодора назначили очередного иностранца
Украина возобновила импорт газа из Польши
Важное
Украина возобновила импорт газа из Польши
Галасюк: Мораторий на экспорт леса-кругляка выгоден Украине
Важное
Галасюк: Мораторий на экспорт леса-кругляка выгоден Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017
НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором
Эксклюзив  НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором  Видеорепортаж
04.01.2017
Топ-5 советов, как защититься от мороза
Эксклюзив  Топ-5 советов, как защититься от мороза
04.01.2017
Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
Эксклюзив  Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика