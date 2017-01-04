Рекордный урожай зерна в Украине угрожает польским фермерам банкротством

MIGnews.com.ua

Польские фермеры опасаться банкротства из-за рекордного урожая зерна в Украине и его нелегальных поставок, сообщает TVP .

"Если властям Польши не удастся притормозить нелегальные поставки зерна из Украины, то наши фермеры понесут огромные убытки", - сообщают местные СМИ.

Кроме этого местные фермеры напуганы слухами о рекордном урожае зерна в Украине несколько лет подряд.

По данным министерства аграрной политики Польши, в 2015 году импорт зерна из Украины составил 169 тысяч тонн зерна. Но в это число не входят контрабандные поставки, незаконно провезенные через украинско-польскую границу. Именно, поэтому опасение польских фермеров невозможно подтвердить фактами.

Официально Польша покупает ровно то количество украинского зерна, которое прописано в рамках квоты беспошлинного импорта из Украины в страны ЕС.

А глава краевой рады сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич отмечает, что проблема не только в нелегальных поставках зерна через украинско-польскую границу. Не редко украинское зерно попадает в Польшу через Словакию или другие страны Евросоюза.