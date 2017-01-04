В Житомире создали многофункциональный индустриальный парк

MIGnews.com.ua

В Житомире зарегистрирован новый индустриальный парк "Житомир-Схид", площадь которого составляет 24,7 га. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

В ведомстве отметили, что на мощностях нового парка будет функционировать машиностроение, приборостроение, деревообработка, ИТ-технологии, а также производиться строительные материалы, товары легкой и пищевой промышленности. Кроме этого планируется возведение логистического центра и центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Создание предприятия подобного рода поможет экономическому развитию самого Житомира и современной производственной и рыночной инфраструктуры, создаст большое количество новых рабочих мест.