Государственный долг Украины уменьшился до 1,729 триллиона гривен

MIGnews.com.ua

На конец ноября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 67,54 миллиарда долларов. Этот показатель на 1,19% меньше той суммы, которая была в начале месяца. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

В ведомстве отметили, что сумма долга Украины в гривневом эквиваленте составляет 1,729 триллиона гривен, а это на 0,79% меньше того, что государство было должно на начало ноября.

Также Минфин сообщил, что в период с января по ноябрь сумма долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 2,03 миллиарда долларов, или же на 3,1%, а в гривневом - на 156,7 миллиарда гривен, или на 9,96%.