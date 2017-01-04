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Государственный долг Украины уменьшился до 1,729 триллиона гривен
04.01.2017 12:44

Государственный долг Украины уменьшился до 1,729 триллиона гривен

На конец ноября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 67,54 миллиарда долларов. Этот показатель на 1,19% меньше той суммы, которая была в начале месяца. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

В ведомстве отметили, что сумма долга Украины в гривневом эквиваленте составляет 1,729 триллиона гривен, а это на 0,79% меньше того, что государство было должно на начало ноября.

Также Минфин сообщил, что в период с января по ноябрь сумма долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 2,03 миллиарда долларов, или же на 3,1%, а в гривневом - на 156,7 миллиарда гривен, или на 9,96%.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 26 декабря, Европейский банк реконструкции и развития заключил соглашение с коммунальным предприятием Ивано-Франковска "Электротранс" о выделении кредита в размере 8 миллионов евро.

Теги материала: Минфин, долг, сумма, уменьшить
Новости СМИ2
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