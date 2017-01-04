В Украине отменили дополнительный сбор при покупке валюты

MIGnews.com.ua

С 1 января 2017 года в Украине перестали взимать пенсионный сбор при покупке наличной валюты в размере 2% от суммы операции, пишет ТСН.

Эту информацию подтвердили в Национальном банке.

Справка: Пенсионный сбор с валютных операций впервые ввели в Украине как временную меру в 1998 году. До 2006 года ставка сбора была 1,5%, в дальнейшем ее снизили до 0,2%. В 2011 году пенсионный сбор отменили, но в 2014 году снова вернули со ставкой 0,5%.

С 2015 года пенсионный сбор по ставке 2% снимался только с физических лиц при покупке иностранной валюты в наличной форме; юридические лица не платили него по всем операциям как в наличной, так и в безналичной формах.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающий отмену 2% пенсионного сбора с обмена валюты.