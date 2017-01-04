ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Экономика
В Украине отменили дополнительный сбор при покупке валюты
04.01.2017 06:30

В Украине отменили дополнительный сбор при покупке валюты

С 1 января 2017 года в Украине перестали взимать пенсионный сбор при покупке наличной валюты в размере 2% от суммы операции, пишет ТСН

Эту информацию подтвердили в Национальном банке.

Справка: Пенсионный сбор с валютных операций впервые ввели в Украине как временную меру в 1998 году. До 2006 года ставка сбора была 1,5%, в дальнейшем ее снизили до 0,2%.  В 2011 году пенсионный сбор отменили, но в 2014 году снова вернули со ставкой 0,5%.

С 2015 года пенсионный сбор по ставке 2% снимался только с физических лиц при покупке иностранной валюты в наличной форме; юридические лица не платили него по всем операциям как в наличной, так и в безналичной формах.

 Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающий отмену 2% пенсионного сбора с обмена валюты

Теги материала: валюта, покупка, НБУ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

НБУ снизил граничную сумму расчета наличными в сутки до 50 тысяч гривен. Инфографика
Важное
НБУ снизил граничную сумму расчета наличными в сутки до 50 тысяч гривен. Инфографика  Фоторепортаж
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Важное
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
Курс гривны упал на 30 копеек
Важное
Курс гривны упал на 30 копеек
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Важное
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
НБУ: Магазины должны принимать изношенные банкноты и не могут выдавать их на сдачу
Важное
НБУ: Магазины должны принимать изношенные банкноты и не могут выдавать их на сдачу
НБУ стал владельцем "Буковеля", "Бориважа" и боингов
Важное
НБУ стал владельцем "Буковеля", "Бориважа" и боингов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник
Эксклюзив  Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник  Видеорепортаж
04.01.2017
Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего
Эксклюзив  Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего  Видеорепортаж
04.01.2017
Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"
Эксклюзив  Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"  Видеорепортаж
04.01.2017
Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика