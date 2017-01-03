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Бюджет по доходам за 2016 недополучил 11 млрд гривен
03.01.2017 16:41

Бюджет по доходам за 2016 недополучил 11 млрд гривен

Во вторник, 3 января, Государственная казначейская служба обнародовала данные, согласно которым за прошедший 2016 год государственный бюджет недополучил доходы на 1,7%, что равносильно 10, 934 миллиардам гривен. Информацию опубликовал пресс-центр ведомства на официальном сайте.

За период с января по декабрь 2016 года доходы государственного бюджета Украины составили 616,219 млрд грн., что на 14% превышает доходы за 2015 год.

Показатели налоговой службы меньше показателей таможенной службы, которая обеспечила поступление в бюджет за 2016 год  283,017 млрд грн (сальдо), что на 30,9% превышает показатель 2015 года, но все же на 5% ниже плана, заявленного на 2016 год.

Общий фонд госбюджета в 2016 году по доходам недовыполнен на 0,2% (поступления составили 574,659 млрд грн, что на 14,1% превышает показатель 2015 года), тогда как специальный - почти на 20% (41,56 млрд гривен при плане в 51,54 млрд, рост по сравнению с 2015 годом - 34,3%).

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".

Теги материала: бюджет, Доходы, казначейство
Новости СМИ2
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