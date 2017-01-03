Украинская компания втрое увеличит транзит российского газа

MIGnews.com.ua

НАК "Нафтогаз Украины" как единоличный акционер разрешил ПАО "Укртрансгаз" продлит соглашение с частным акционерным обществом с иностранными инвестициями "Газтранзит" на транспортировку российского газа сроком на один год. Такое сообщение обнародовано на сайте ПАО "Укртрансгаз".

"Публичное акционерное общество "Укртрансгаз" 30 декабря 2016 года получило от единоличного акционера Публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Решение Общего собрания акционеров № 78 от 29 декабря 2016 года об одобрении и предоставлении согласия на совершение правовых сделок, относительно совершения которых существует заинтересованность", - говорится в сообщении.

Согласно документу дополнительное соглашение к договору на транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам Украины предусматривает увеличение объема транспортировки природного газа с 6,57 млн куб. м до 20,5 млн куб. м. Стоимость транспортировки голубого топлива составит 15,131 млн грн.

ПАО "Укртрансгаз" берет на себя обязательства по транспортировке по магистральным трубопроводам природного газа заказчика в лице "Газтранзита" от пунктов приема-передачи газа в магистральные трубопроводы до компрессорной станции Тарутино.

Тарифы для оказания услуг соогласно закону Украины "О рынке природного газа" устанавливает Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

СМИ утверждают, что среди основателей ЧАО "Газтранзит", кроме НАК "Нафтогаз Украины", числятся также российские компании "Газпром" и "Туросгаз".

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский заявил, что "Газпром" снизил давления газа на пограничной газоизмерительной станции Суджа на 9%, чем нарушил контракт.