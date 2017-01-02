Изменения в Налоговый кодекс Украины вступили в силу

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 января, изменения в Налоговом кодексе Украины вступили в силу, они предусматривают ликвидацию налоговой милиции, вместо которой будет создана финансовая полиция, ее деятельность будет регулировать отдельный закон. Об этом сообщает NBnews .

Законопроект об упрощении Налогового кодекса Украины в Верховной Раде приняли в ночь с 20 на 21 декабря. Нововведения должны обеспечить упрощение условий для ведения бизнеса. В пояснительной записке к законопроекту указали, что указанная инициатива должна улучшить инвестиционный климат в Украине благодаря упрощению налоговой системы, повышению прозрачности и качества администрирования налогов, устранению схем, которые помогают уклоняться от налогообложения, и уничтожению несоответствий.

Также изменения в налоговой системе обязаны обеспечить удобную обстановку для того, чтобы привлечь инвестиции, ликвидировать схемы уклонения от налогообложения, это увеличит доходы государственного и местных бюджетов.

Завершив подписание указанного документа в субботу, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после принятия закона районные налоговые инспекции станут не контрольными и проверяющими, а консультативными. Он уверен, что это важно, так как налоговая инспекция должна быть именно такой, когда туда обращаются предприниматели. Порошенко добавил, что это ликвидирует коррупционные схемы.

Президент уверен, что быстрое исполнение данного закона послужит улучшению инвестиционного климата в стране. Он отметил, что теперь функция контроля налоговой инспекции закрепится на областном уровне, что повысит уровень компетентности и профессионализма, а количество проверок - сократит.

Порошенко подчеркнул, что заново созданные предприятия, у которых оборот составляет меньше трех миллионов гривен, закон освобождает от всех проверок на три года.