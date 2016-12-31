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Полиция сообщила о подозрении двум главам банка в растрате 80 млн гривен
31.12.2016 15:23

Полиция сообщила о подозрении двум главам банка в растрате 80 млн гривен

Представители полиции сообщили о подозрении одному их владельцев и главе правления банка в растрате 80 миллионов гривен активов банка. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Еще в 2014 году чиновники выдали кредиты нескольким фиктивным предприятиям, после чего легализовали средства через коммерческие структуры, которые им подчиняются. Компаниям были предоставлены кредиты под обеспечение имущества, его стоимость завысили в десятки раз.

Согласно предварительной информации, сумма ущерба, который был нанесен Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составляет приблизительно 80 миллионов гривен.

По данному факту одному из владельцев банка сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, руководителю правления - по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точную сумму ущерба, а у одного из владельцев банка изъяли коллекцию оружия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, после национализации ПриватБанка организации был выписан штраф в размере 82 тысяч гривен Антимонопольным комитетом Украины.

Теги материала: Украина, Киев, банк, полиция, подозрение, фото
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