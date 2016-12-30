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Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
30.12.2016 12:33

Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж

Из-за ошибок главы Нацбанка Гонтаревой украинцы имеют нестабильтный курс валют. Скорее всего в новом 2017 году ориентировочный курс достигнет 30 гривен за доллар. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил экономист Александр Охрименко.

"Скорее всего, в 2017 году мы будем жить под курсом 30 грн/долл. Да, может быть 29, 29,2, 31, 32 - все может быть. Но ориентир - 30 гривен за доллар. Хотя это не значит, что уже 1 января будет курс 30", - выразил свое мнение он.

В то же время Охрименко обратил внимание, что вероятность падения курса гривны в начале года существует.

"Как раз во время праздников нам нужно будет платить по госдолгам - 1, 2 января. Поэтому в первые дни курс может вырасти, не удивляйтесь, если это произойдет", - добавил экономист.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава НБУ Валерия Гонтарева уже намекнула украинцам, что вскоре в обиходе появится новая купюра номиналом 1000 гривен. По информации некоторых СМИ, "тысяча" уже разработана и ее украшает якобы писатель Пантелеймон Кулиш.

Банковский эксперт Василий Горбаль считает, что сейчас важнее вернуть доверие населения к банковскому сектору. А ввод в оборот купюры в 1000 гривен может вызвать панику из-за возможной инфляции.

Теги материала: НБУ, Валерия Гонтарева, гривна, доллар, Александр Охрименко, банк, девальвация
Новости СМИ2
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