Порошенко запретил проверять бизнес до конца 2017 года

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1728-VIII "О временных особенностях осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", принятый Верховной Радой 3 ноября 2016 года, сообщает на пресс-служба главы государства.

Этот закон устанавливает до 31 декабря 2017 года мораторий на проведение органами госконтроля плановых мер осуществления госнадзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

В то же время, в документе определены основания и случаи для осуществления госнадзора. В частности, до 31 декабря 2017 года внеплановые меры госнадзора осуществляются: по желанию и письменному заявлению субъекта ведения хозяйства, по решению суда, в случае аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта ведения хозяйства.

В случае обращения физического лица с заявленим о нарушении субъектом ведения хозяйства его законных прав госнадзор проводит внеплановые меры по согласованию Государственной регуляторной службой. При этом ГРС обязана до начала проведения контроля обнародовать согласование на своем официальном сайте. В ином случае проведение внепланового госнадзора запрещается. Более того, без предъявления такого согласования субъекты ведения хозяйства имеют законное право не допустить должностных лиц органа госнадзора к проведению соответствующих мероприятий.

В то же время, под действие закона не попадают отношения, возникающие во время проведения мер надзора (контроля) органом госрегулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг, органом-госрегулятором рынка ценных бумаг, центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах безопасности и отдельных показателей пищевых продуктов и т.п.

Кабмин в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого Закона должен разработать и утвердить стратегию и программу реформирования системы госнадзора. В частности, пересмотреть контрольные функций государства с целью их оптимизации и соответствующего сокращения количества органов госнадзора и численности их сотрудников.

Государственная регуляторная служба в течение двух недель должна утвердить форму и порядок предоставления согласования на проведение внеплановых мер госнадзора.

Закон вступает в силу на следующий днем после опубликования, и действует до 31 декабря 2017 года включительно.

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