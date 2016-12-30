Курс гривны упал на 30 копеек

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, в Национальном банке Украины установили официальный курс гривны к доллару на уровне 27,1908 грн/$, снизив его на 30 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем, когда он равнялся 26,8931 грн/$ в четверг, 29 декабря.

Стоит отметить, что курс евро теперь граничит на уровне 28,4226 грн/евро, в то время, как 29 декабря - 27,9715 грн, 10 рублей – 4,5113 грн/рубль (29 декабря - 4,4329 грн).

Необходимо напомнить, что 21 декабря в НБУ пообещали успокоить валютный рынок после национализации Приватбанка.

"Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. Чурий отметил также, что в течение года НБУ пополнял международные резервы, чтобы нарастить свои мощности для успокоения валютного рынка в периоды усиленной волатильности.

Чистая покупка валюты Национальным банком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 миллиардов долларов. В результате сегодня объем международных резервов составляет 15,4 миллиардов долларов.

"Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - добавил он.