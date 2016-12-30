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В "Нафтогазе" рассказали, когда снизят цену на газ для населения
30.12.2016 07:13

В "Нафтогазе" рассказали, когда снизят цену на газ для населения

Если российский "Газпром" проиграет дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольмского суда, цена на газ для населения будет снижена. Такое заявление в программе "Левый берег с Соней Кошкиной" сделал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, пишет LB.ua

"Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию - это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех", - подчеркнул Коболев.

По его словам, в случае победы Украина сможет получить компенсацию за транзит газа за прошлый период, когда мы переплачивали и недополучали доходы.

"Эти деньги придут в "Нафтогаз" и правительство, как акционер, сможет ими распорядиться. И мы сможем завершить процесс выделения из "Нафтогаза" независимого оператора газотранспортной системы. Без этого решения держателем контракта является "Нафтогаз", мы инициируем второй процесс, чтобы иметь возможность перевести контракт с "Нафтогаза" на нового оператора ГТС, в чьей бы собственности он ни был", - заявил глава НАК.

Он подчеркнул, что о результате иска станет известно не раньше чем через полгода. "Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции", - сказал Коболев.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Коболев заявил, что до апреля 2017 года цена на газ не вырастет

Теги материала: Украина, газ, Газпром, Стокгольмский суд, НАК Нафтогаз, ГТС, Андрей Коболев
Новости СМИ2
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