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Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну
29.12.2016 16:21

Эксклюзив  Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну

Введение Единого социального взноса для временно неработающих физических лиц-предпринимателей приведет к опустошению казны. Такое мнение выразил экономический эксперт, главный редактор журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко в своем блоге на сайте NewsOne.

По мнению эксперта, этим людям будет намного проще закрыть свой ФОП и работать нелегально.

"Потому что если раньше проще и спокойнее было иметь ФОП и время от времени платить все налоги, то теперь становится интереснее не платить никогда. То есть роста доходов ПФУ и детенизации не произойдет", - отметил Крамаренко.

Он также подчеркнул, что ликвидация ФОПа имеет определенные социальные преимущества, ведь теперь эти люди могут пойти в центр занятости и требовать пособие по безработице.

"Привет соответствующему Фонду и госбюджету, расходы у них вырастут. Также ликвидация ФОПа дает мелкому предпринимателю возможность обратиться за субсидией на оплату услуг ЖКХ - и снова рост расходов госбюджета", - считает эксперт.

Как сообщил MIGnews.com.ua, экономический эксперт Александр Крамаренко считает, что Единый социальный взнос для физических лиц-предпринимателей второй и третьей группы ударит в первую очередь по тем людям, которые периодически что-то зарабатывали легально.

 

Теги материала: налог, предприниматели, казначейство
Новости СМИ2
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