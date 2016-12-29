Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну

MIGnews.com.ua

Введение Единого социального взноса для временно неработающих физических лиц-предпринимателей приведет к опустошению казны. Такое мнение выразил экономический эксперт, главный редактор журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко в своем блоге на сайте NewsOne .

По мнению эксперта, этим людям будет намного проще закрыть свой ФОП и работать нелегально.

"Потому что если раньше проще и спокойнее было иметь ФОП и время от времени платить все налоги, то теперь становится интереснее не платить никогда. То есть роста доходов ПФУ и детенизации не произойдет", - отметил Крамаренко.

Он также подчеркнул, что ликвидация ФОПа имеет определенные социальные преимущества, ведь теперь эти люди могут пойти в центр занятости и требовать пособие по безработице.

"Привет соответствующему Фонду и госбюджету, расходы у них вырастут. Также ликвидация ФОПа дает мелкому предпринимателю возможность обратиться за субсидией на оплату услуг ЖКХ - и снова рост расходов госбюджета", - считает эксперт.