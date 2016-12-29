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Экономист рассказал, сколько украинцев пострадают от введения налога "спящим" ФОПам
29.12.2016 15:55

Эксклюзив  Экономист рассказал, сколько украинцев пострадают от введения налога "спящим" ФОПам

Экономический эксперт Александр Крамаренко считает, что Единый социальный взнос для физических лиц-предпринимателей второй и третьей группы ударит в первую очередь по тем людям, которые периодически что-то зарабатывали легально. Об этом он написал в своем блоге на сайте NewsOne.

По мнению эксперта, число пострадавших от налога достигнет миллиона человек, а если учитывать их семьи, то получается два-три миллиона.

"То есть наше прозорливое правительство шандарахнуло как минимум по 10% избирателей, примерно по половине отечественного среднего класса, если таковым себя они могут называть", - отметил Крамаренко.

Как сообщил MIGnews.com.ua, в Украине с 1 января 2017 года вторая и третья категории физических лиц-предпринимателей будут обязаны оплачивать единый социальный взнос, даже если у них нет прибыли.

Теги материала: налог, предприниматели
Новости СМИ2
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