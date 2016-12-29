Экономист рассказал, сколько украинцев пострадают от введения налога "спящим" ФОПам

MIGnews.com.ua

Экономический эксперт Александр Крамаренко считает, что Единый социальный взнос для физических лиц-предпринимателей второй и третьей группы ударит в первую очередь по тем людям, которые периодически что-то зарабатывали легально. Об этом он написал в своем блоге на сайте NewsOne .

По мнению эксперта, число пострадавших от налога достигнет миллиона человек, а если учитывать их семьи, то получается два-три миллиона.

"То есть наше прозорливое правительство шандарахнуло как минимум по 10% избирателей, примерно по половине отечественного среднего класса, если таковым себя они могут называть", - отметил Крамаренко.