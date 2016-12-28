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Жителей Харькова ждут измененные нормы потребления холодной воды
28.12.2016 21:55

Жителей Харькова ждут измененные нормы потребления холодной воды

В среду, 28 декабря, Исполнительный комитет Харьковского городского совета на заседании утвердил новые нормы потребления холодной воды и водоотведения. Об этом сообщил Интерфакс.

Стоит отметить, что нормы потребления воды снизились на приблизительно от 1,2 до 1,5 куб. м на одного человека в месяц. Экономить жители Харькова будут от 15 до 20 грн. Это касается только квартир без счетчика.

По данным источника, в 2016 году были проведены выборочные приборные измерения.

"Этим занималась рабочая группа, в том числе ученые Харьковского национального университета городского хозяйства. Расчеты проводили зимой и летом, с учетом того, когда есть горячая вода и когда ее нет. В частных домовладениях нормы рассчитывали с учетом полива", - проинформировал директор департамента коммунального хозяйства горсовета Харькова Алексей Богач.

Как сообщалось ранее, 7 декабря, около 04:45 из-за отсутствия электроэнергии Донецкая фильтровальная станция прекратила подачу воды в некоторые населенные пункты Донецкой области, в частности в населенные пункты Авдеевка, частично  в Донецк и Ясиноватое, Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка.

Теги материала: вода, горячая вода, водопровод, счетчик, финансовый майдан, Харьков
Новости СМИ2
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