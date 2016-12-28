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В "Укртрансгазе" заявили, что "Газпром" снизил давление газа на входе в ГТС
28.12.2016 18:03

В "Укртрансгазе" заявили, что "Газпром" снизил давление газа на входе в ГТС

Газпром снизил давления газа на пограничной газоизмерительной станции Суджа. Такое заявление сделал пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Билявский на своей странице в Facebook.

По полученным данным, давление было резко снижено на 9%. В этом контексте Билявский подчеркнул, что такие шаги со стороны Газпрома является нарушением контракта.

Также представитель "Укртрансгаза" подчеркнул, что Украина, несмотря на меры Газпрома, продолжает выполнять заявку по транзиту .

"И обеспечивает необходимые давления на западной границе", - подчеркнул Билявский.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что в первом квартале 2017 года цена российского газа для Украины возрастет.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что в первом квартале 2017 года возрастет цена на газ, поставляемый в Европу

Теги материала: Укртрансгаз, Газпром, газ, давление
Новости СМИ2
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