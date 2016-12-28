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Рейтинг: Украина на 5 пунктов обогнала Россию по условиям ведения бизнеса
28.12.2016 15:06

Рейтинг: Украина на 5 пунктов обогнала Россию по условиям ведения бизнеса

В рейтинге стран по наилучшим условиям для ведения бизнеса Украина оказалась на 74 месте.

Об этом говорится в соответствующем перечне, который составило издание Forbes.

Всего в данном рейтинге состоит 139 стран.

Так, тройкой лидеров признаны - Швеция, Новая Зеландия и Гонконг. За ними расположились Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Канада.

Западные соседи Украины - Польша, Словакия и Венгрия - сумели обойти нашу страну и заняли 31, 40 и 41 место соответственно. Над Украиной также разместились страны Балтии - Литва (15), Латвия (25) и Эстония (13).

Среди постсоветских стран Казахстан занял 58 место, а Грузия оказалась на 43 месте. Молдове же досталось 77 место, а Румынии - 45.

Стоит отметить, что США оказались на 23 строчке, а Российская Федерация заняла 79 месте.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособных экономик стран мира до 64 места.

Теги материала: бизнес, рейтинг, Forbes, США, Россия
Новости СМИ2
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