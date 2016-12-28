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Запорожский автозавод сменил имя и форму собственности
28.12.2016 12:00

Запорожский автозавод сменил имя и форму собственности

ПАО "Запорожский автомобильный завод", который входит в корпорацию "УкрАВТО", сменил название на "Промавтоинвест" и форму собственности с публичного на частное акционерное общество. Такое решение приняли его акционеры на внеочередном общем собрании 26 декабря 2016 года, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению "Промавтоинвеста" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующие изменения зарегистрированы в госреестре юрлиц 27 декабря.

Справка: "Промавтоинвест" (ранее - ЗАЗ) выпускает под конкретные потребности рынка автомобили под брендом ЗАЗ (Lanos, Sens, Lanos-фургон, Forzа, Vida), грузовые авто и автобусы на шасси и агрегатах индийской ТАТА.

По данным ассоциации "Укравтопром", в ноябре 2016 года предприятие выпустило 300 легковых автомобилей (в октября текущего года - 59 ед.), 50 коммерческих автомобилей (12 в октябре), а также два автобуса (в октябре ни одного). То есть в целом производство авто на заводе в ноябре выросло почти в пять раз - до 352 ед.

В то же время по сравнению с ноябрем 2015 года Промавтоинвест сократил выпуск автотранспортных средств более чем вдвое, в том числе легковых автомобилей - в 2,3 раза, коммерческих - на 20,6%. Автобусы в ноябре прошлого года завод не выпускал.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее ЗАЗ разработал концепт Slavuta Nova. Пользователи соцсетей считают, конструкторы скопировали автомобиль Chery Riich G2 2012 года. 

Теги материала: ЗАЗ, переименование, акционерные общества
Новости СМИ2
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