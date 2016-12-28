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Украина будет избавляться от зависимости от российских удобрений
28.12.2016 08:30

Украина будет избавляться от зависимости от российских удобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Соответствующее решение обнародовано на сайте Минэкономразвития.

"Основные выводы Минэкономразвития о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений произведенных в Российской Федерации, свидетельствуют о наличии факта демпинга. Также выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов, импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем, поскольку Россия поставляет в Украину 80-90% удобрений от их общего объема, а "непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии Российской Федерации против Украины в торговой сфере".

Потому в МКМТ в целях обеспечения продовольственной безопасти страны настоятельно рекомендуют диверсифицировать поставки удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других).

"В ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС)", - заявляют в МКМТ и предлагают временно отсрочить введение антидемпинговых мер в отношении импорта удобрений из РФ "во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса, связанных с их действием".

"В ближайшее время в МКМТ будет направлено обращение Минагрополитики о приостановлении принятых мер для рассмотрения до вступления решения в силу", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 декабря Минэкономразвития и торговли Украины сообщило о продлении ставок ввозной пошлины на ввоз товаров, страной-производителем которых является Российская Федерация

Теги материала: Украина, импорт, сельское хозяйство, диверсификация, Россия
Новости СМИ2
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