"Укрзализныця" повысит цены на пассажирские и грузовые перевозки

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры поддержал повышение тарифов на железнодорожные перевозки в 2017 году. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун в ходе пресс-конференции, пишет Корреспондент.
По словам Бальчна, повышение коснется не только пассажирских, но и грузовых перевозок.
Относительно изменения процентов повышения по грузовым перевозкам, то, по словам Бальчуна, решение еще не согласовано.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ПАО "Укрзализныця" изменили график следования поездов, новое расписание предусматривает 168 пар поездов на территории Украины, 14 пар - в страны СНГ, 12 пар - в другие страны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Укрзализныця" приготовила "подарок" для пассажиров в виде дополнительных рейсов в период новогодних праздников.