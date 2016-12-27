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Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016 14:41

Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар

Во вторник, 27 декабря, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран сообщил, что в 2017 году Украину ожидают колебания на финансовом рынке и к концу года стоимость доллара может дойти до 30-32 гривен за 1 американский доллар. Об этом финансовый аналитик написал в персональном блоге, передает NewsOne.

Подобная ситуация с изменениями курса может воплотиться в жизнь, если украинское правительство реализует экономические прогнозы о росте ВВП до 2,5-3%, с уровнем инфляции в пределах 8-10%.

"Если мы заходим в 2017 год с реальным наличным курсом в 27,25, то десятипроцентная инфляция через год нам дает отметку в 30 грн за доллар плюс 2 грн на традиционный коридор по волатильности рынка, и так получаем этот прогнозный диапазон в 30-32", - написал Шапран.

Также, по мнению аналитика, никто не будет предпринимать попыток для удержания и стабилизации курса, так как Национальному банку Украины необходимо наращивать золотовалютные резервы, а Кабинету министров нужны будут основания для поиска новых займов или продления старых.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  ранее 27 декабря, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сделал заявление, что Минэкономразвития ожидает роста ВВП в 2017 году на 3%.

Теги материала: курс валют, курс доллара, ВВП
Новости СМИ2
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