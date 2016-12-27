Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар

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Во вторник, 27 декабря, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран сообщил, что в 2017 году Украину ожидают колебания на финансовом рынке и к концу года стоимость доллара может дойти до 30-32 гривен за 1 американский доллар. Об этом финансовый аналитик написал в персональном блоге, передает NewsOne .

Подобная ситуация с изменениями курса может воплотиться в жизнь, если украинское правительство реализует экономические прогнозы о росте ВВП до 2,5-3%, с уровнем инфляции в пределах 8-10%.

"Если мы заходим в 2017 год с реальным наличным курсом в 27,25, то десятипроцентная инфляция через год нам дает отметку в 30 грн за доллар плюс 2 грн на традиционный коридор по волатильности рынка, и так получаем этот прогнозный диапазон в 30-32", - написал Шапран.

Также, по мнению аналитика, никто не будет предпринимать попыток для удержания и стабилизации курса, так как Национальному банку Украины необходимо наращивать золотовалютные резервы, а Кабинету министров нужны будут основания для поиска новых займов или продления старых.