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Кубив сделал прогнозы роста ВПП в Украине на 2017 год
27.12.2016 12:41

Кубив сделал прогнозы роста ВПП в Украине на 2017 год

Во вторник, 27 декабря, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Минэкономразвития на следующий год ожидает прироста ВВП до 3%. Об этом министр сообщил во время итоговой пресс-конференции.

"2017 год мы прогнозируем рост ВВП в 3%. Есть предпосылки такого роста и даже больше ", - сказал Кубив.

Также он обратил внимание на то, что в третьем квартале 2016 года наблюдался рост ВВП на 2%, напомнив, что у правительства Украины имелась дорожная карта экономического развития страны.

"Дорожная карта – программа, которая базировалась на принципах коалиционного соглашения парламента, Стратегии президента 2020, соответствующей политике Национального банка Украины, и нам удалось достичь макроэкономической стабильности и получить уже в начале года прогнозируемое возобновление роста экономики Украины. Если в первом квартале 2016 года в расчете к предыдущему кварталу мы имели рост ВВП 0,1%, во втором квартале – 1,4%, то в третьем – рост ВВП составил 2%", - добавил министр.

За 10 месяцев, по словам Кубива, инфляция составила 9,4%.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 20 декабря, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран сообщил, что после двухлетнего экономического кризиса экономика в Украине стала демонстрировать небольшой рост.

Теги материала: Кубив, экономика, ВВП
Новости СМИ2
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