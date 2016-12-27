Кубив сделал прогнозы роста ВПП в Украине на 2017 год

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Минэкономразвития на следующий год ожидает прироста ВВП до 3%. Об этом министр сообщил во время итоговой пресс-конференции.

"2017 год мы прогнозируем рост ВВП в 3%. Есть предпосылки такого роста и даже больше ", - сказал Кубив.

Также он обратил внимание на то, что в третьем квартале 2016 года наблюдался рост ВВП на 2%, напомнив, что у правительства Украины имелась дорожная карта экономического развития страны.

"Дорожная карта – программа, которая базировалась на принципах коалиционного соглашения парламента, Стратегии президента 2020, соответствующей политике Национального банка Украины, и нам удалось достичь макроэкономической стабильности и получить уже в начале года прогнозируемое возобновление роста экономики Украины. Если в первом квартале 2016 года в расчете к предыдущему кварталу мы имели рост ВВП 0,1%, во втором квартале – 1,4%, то в третьем – рост ВВП составил 2%", - добавил министр.

За 10 месяцев, по словам Кубива, инфляция составила 9,4%.